Predstavnici Kruševca u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji

Delegacija Republike Srbije bila je u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji u okviru programa deljenja znanja („Knowledge Sharing Program with Serbia“). Član delegacije Republike Srbije bila je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.

Srpska delegacija posetila je kompanije „Tmoney“ i „SOS LAB“, koji su jedni od lidera u oblastima pametne mobilnosti, digitalnih platformi i naprednih tehnologija. Ove kompanije su predstavile svoja napredna rešenja za inteligentno upravljanje javnim prevozom, digitalna plaćanja, pametno parkiranje, kao i primenu veštačke inteligencije u razvoju pametnih gradova.

Jedan od ciljeva ovog projekta je razmena stava, iskustava i znanja s ciljem pronalaženja konkretnih rešenja i politika koji bi doprineli ne samo Kruševcu, već i ostalim gradovima u Srbiji.

Poseta je bila i prilika za učestvovanje u radionici čija je tema bila implementacija Integrisanog sistema mobilnosti („IMS“) u Kruševcu. Bivši ministar poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja J. Koreje dr Hon Han je u svom obraćanju istakao spremnost njegove zemlje da kroz programe ovakve prirode pomogne gradovima u Srbiji u unapređenju javnog prevoza, razvoj savremenog sistema upravljanja parkiranjem i uvođenje fleksibilnih modela prevoza prilagođenih stvarnim potrebama građana. „Ovo su rešenja koja povezuju digitalne tehnologije, veštačku inteligenciju i savremeno upravljanje saobraćajem, s ciljem da gradovi budu efikasniji, bezbedniji i održiviji“.

Delegacija je posetila i „Hyundia Motor Company“ radi upoznavanja njihove inovativne „AI“ platforme za upravljanje javnim prevozom na zahtev, koji omogućava efikasniji, dostupniji i održiviji javni prevoz, kao esencijalni korak svakog grada koji teži ka tome da postane pametan grad.

U toku ove posete delegacija je posetila mnoge kompanije koje su implementirale sisteme pametne mobilnosti u transportnim sistemima primenom veštačke inteligencije, centralne sisteme za upravljanje saobraćajem, kao što su „Gyeonggi Transportation Corporation“ i „Transportation Operation & Information Service“.