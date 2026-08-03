Obilazak radova na izgradnji Doma boraca

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović zajedno sa drektorom JP za projektovanje i izgradnju Milošem Jovićem, obišao je Dom boraca, gde se izvode radovi, kako u unutrašnjosti, tako i što se tiče spoljne fasade.

„Želeli smo da ovim obilaskom prikažemo građanima u kojoj se fazi trenutno nalaze radovi. Izgradnja objekta se privodi kraju. Zidovi su izgletovani, urađeno unutrašnje stepenište i paralelno se radi enterijer i eksterijer. U prostoru smo svečane sale i ovde bi trebao da se uradi tzv. plivajući plafon i to je dogovoreno sa predstavnicima svih boračkih udruženja, naglasio je gradonačelnik. Radi se o jednom portalu koji će da „ponese“ sve fotografije naših palih boraca.

Ranije su se čule neke glasine da rušimo Umetničku galeriju i da dajemo privatnom investitoru da izgradi stambenu zgradu, nastavio je gradonačelnik. Ovim želimo da negiramo sve netačne tvrdnje. Radi se o izgradnji impozantnog objekta sa svečanom salom i većim brojem kancelarija, koje će biti na raspolaganju svim boračkim organizacijama. Dom boraca biće zajedničko mesto okupljanja, druženja, dogovaranja, ali i realizacije planiranih aktivnosti.“

Kamen temeljac položen je za Vidovdan, a ukoliko uslovi i brzina realizacije dozvole, otvaranje se planira za 14.oktobar. Kruševački Dom boraca prvi je i jedini u Srbiji.

„Ne želimo da se hvalimo, već da budemo motivacija i ostalim gradovima i boračkim udruženjima da razmišljaju po istom principu. Da se ovakve ustanove oforme na teritoriji čitave Srbije, kako bismo na dodatni način ukazali poštovanje borcima za sve ono što su učinili“, zaključio je gradonačelnik.

Iz budžeta grada, za izgradnju „kuće boraca“ izdvojeno je skoro 65 miliona dinara, izjavio je direktor JP za projektovanje i izgradnju Miloš Jović. Ukupna površina objekta na dve etaže je oko 570 kvadrata, dok je korisna površina 510 kvadrata.

Izvođač je preduzeće „Profi gradnja“ sa podizvođačima.

Što se tiče arhitektonskih barijera, predviđene su rampe za glavni i sporedni ulaz, kako bi bili dostupni svim kategorijama invalidnih lica.