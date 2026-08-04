Danas je Blaga Marija, zaštitnica žena

Srpska pravoslavna crkva slavi danas spomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. Svetica je veoma poštovana, posebno među ženama.
Marija Magdalena, poznata u narodu kao Blaga Marija, bila je bliska učenica i pratilja Isusa Hristosa. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima.
Tri puta je posetila Hristov grob, a posle Vaskrsenja, Gospod joj se dva puta ukazao.
Prema hrišćanskom učenju, posetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija kome je darovala crveno bojeno jaje. Život je završila mirno, u dubokoj starosti, u Efesu.
Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu.
Blaga Marija, po narodnom verovanju, sestra je Svetog Ilije Gromovnika. Po običajnom kalendaru, danas se ne radi u polju, niti u kući.
Narod veruje da, ako na njen praznik, žene odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti.