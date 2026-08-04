Danas je Blaga Marija, zaštitnica žena

Marija Magdalena, poznata u narodu kao Blaga Marija, bila je bliska učenica i pratilja Isusa Hristosa. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima.

Sin Božji oslobodio je sedam zlih demona koji su je mučili. Postala je verna sledbenica tokom njegovog zemaljskog života. Kada su razapeli Isusa, pod krstom na Golgoti, sa presvetom Bogorodicom, stajala je i Marija Magdalena.

Tri puta je posetila Hristov grob, a posle Vaskrsenja, Gospod joj se dva puta ukazao.

Prema hrišćanskom učenju, posetila je Rim, gde je izašla pred cara Tiberija kome je darovala crveno bojeno jaje. Život je završila mirno, u dubokoj starosti, u Efesu.

Njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad gde je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu.

Blaga Marija, po narodnom verovanju, sestra je Svetog Ilije Gromovnika. Po običajnom kalendaru, danas se ne radi u polju, niti u kući.

Narod veruje da, ako na njen praznik, žene odu u crkvu, pomole joj se i zapale sveću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti.