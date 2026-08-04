GRADONAČELNIK IVAN MANOJLOVIĆ OBIŠAO SAOBRAĆAJNICU U NASELJU RASADNIK KOD MARKETA OAZA

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović sa direktorom Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje obišao je saobraćajnicu u naselju Rasadnik, kod marketa Oaza. gde su u narednom periodu planirani radovi.

Veoma frekventnI deo grada u blizini nekoliko marketa , a u naselju Rasadnik zbog prodajnih objekata i spajanja nekoliko naselja često je pretvoren u mesto saobraćajnog zagušenja, a dosadašnja saobraćajna signalizacija nije se pokazala najboljom, izjavio je obulazeći ovaj deo grada gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Po rečima direktora JP za urbanizam i projektovanje Miloša Jovića urediće se i paralelna ulica koja će takođe omogućiti da se stanari, kuPci, ali i posetioci ovog dela naselja bezbedno parkiraju, zaustave i saobraćajnicom spoje do Novog naselja u izgradnji.

Cilj je saobraćajno rasterećenje i bezbednost, a signalizacija u vidu stubića biće uklonjena i u skladu sa propisima zamenjnjena novog saobraćajnom infrastrukturnom signalizacijom.