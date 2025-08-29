Успеније Пресвете Богородице свечано прослављено у свим црквама и манастирима Епархије крушевачке

Успеније Пресвете Богородице, молитвено сећање на упокојење и узношење на Небо Пресвете Богомајке, свечано је прослављено у свим црквама и манастирима Епархије крушевачке.
У Цркви Покрова Прсвете Богородице крај Расине, празновање Успенија Пресвете Богомајке. као Други Васкрс – започело је синоћ, Свечаним Бденијем које је служио Архиепископ и Митрополит крушевачки Господин Давид, са свештенством. Радост Празника настављена је Светом Литургијом и освештавањем славског колача и жита.
Честитке поводом Празника упутио је страшина Храма протојереј Јован Вуковић, упутивши Крушевљане да достојно заблагодаре Пресветој Богородици за Њено преизобилно молитвено заступништво.
У Покровској цркви крај Расине, од почетка Велико-Госпојинског поста, налази се Икона Пресвете Богородице Тројеручице, која је свечано дочекана 13. августа и трајно остаје у овој прекрасној Богородичиној светињи.
Покровске свечаности ове године организују се 6.7. и 8. септембра, уз богат културно-уметнички програм, у сарадњи са Првом месном заједницом.