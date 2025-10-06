Zvezda bolja od Napretka

U 11. kolu Super lige Srbije Napredak je izgubio sa 3:0 od Crvene zvezde. Gosti su poveli pri kraju prvog poluvremena, sa bele tačke, a penal je dosuđen posle poziva iz VAR sobe…

Provera penala trajala je sedam minuta, a na kraju je Simović prelomio u odluci da je Vulić igrao rukom i da je jedanaesterac. Više se pre odlaska glavnog arbitra do ekrana izgubilo vreme na izvlačenje linije i utvrđivanje da li je ofsajd. 17-godišnji Kostov je sigurno izveo penal i doneo vođstvo gostima.

Odlični su bili golmani u prvom poluvremenu. Mateus je odbranio zicer Bogdanovskom, a Savić je zaustavio više šuteva.

Sve je rešeno u 82. minutu, kad je Leković dugao imao posed u šesnaestercu posle kornera i odložio Olajinki, a Nigerijac je posle dugo vremena postigao gol.

U strelce se upisao i Seol, pokazujući da mu prija stadion u Kruševcu, februara ove godine upisao je dva gola pod Bagdalom.