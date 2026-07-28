Delegacija Kruševca na proslavi Dana Lipecka

Delegacija grada Kruševca – predsednica Skupštine dr Dragana Barišić i zamenik predsednice Siniša Maksimović, boravili su u pobratimskom gradu Lipecku ( Ruska federacija) povodom proslave obeležavanja Dana grada.

U sali Gradskog zdanja održan je svečani prijem zvanica, uz prisustvo delegacija gradova pobratima, brojnih gostiju, najviših predstavnika grada i Lipecke oblasti, odbornika, većnika, kao i visokih državnih zvaničnika.

Goste je pozdravio gradonačelnik Lipecka Mihail Ščerbakov, poželevši im dobrodošlicu i izrazivši zahvalnost što svojim prisustvom uveličavaju poseban dan – Praznik grada.

Predsednica i zamenik predsednice Skupštine grada Kruševca dr Dragana Barišić i Siniša Maksimović, uz svoje lične čestitke gradonačelniku Mihailu Ščerbakovu i građanima Lipecka, preneli su najtoplije pozdrave gradonačelnika Kruševca Ivana Manojlovića:

“ U ime grada Kruševca i u svoje lično ime, upućujem Vam iskrene čestitke povodom izbora na odgovornu dužnost gradonačelnika grada Lipecka. Uveren sam da će Vaše iskustvo, posvećenost i vizija doprineti daljem razvoju Vašeg grada i unapređenju kvaliteta života Vaših sugrađana. Kruševac i Lipeck povezuju prijateljski odnosi zasnovani na međusobnom poštovanju i razumevanju. Iskreno verujem da ćemo i u Vašem mandatu nastaviti da razvijamo i jačamo veze između naših gradova kroz razmenu iskustava u svim oblastima od zajedničkog interesa. Želim Vam mnogo uspeha, mudrosti i snage u obavljanju ove odgovorne dužnosti. Nadam se da ćemo imati priliku da Vas uskoro ugostimo u Kruševcu i nastavimo našu uspešnu saradnju na dobrobit naših građana“.

Tokom boravka u Lipecku, delegacija grada Kruševca imala je prilike da održi više bilateralnih sastanaka sa predstavnicima ruskog pobratimskog grada, gde je razgovarano o daljim unapređenjima odnosa u svim oblastima.

U okviru programa svečanosti, prisustvovali su otvaranju Aleje zaslužnih građana, velikom svečanom koncertu, festivalu „Lipecko drevno naselje“ i brojnim drugim sadržajima, uz obilazak kulturno – istorijskih znamenitosti.

Inače, Kruševac i Lipeck zvanično su uspostavili saradnju donošenjem Odluke o bratimljenju i partnerstvu radi unapređenja ekonomskih, kulturnih i društvenih odnosa, 2016.godine. Od tada, redovni su gosti povodom proslava Dana grada, potvrđujući tim uzajamnim posetama prijateljske i pobratimske odnose.