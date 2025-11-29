Tesna pobeda Novog Pazara protiv Napretka (2:1), Trajal deklasirao ekipu Smedera 1924 (4:0)

Napredak nije uspeo da iznenadi Novi Pazar, ali bilo je uzbudljivo kraj Jošanice i favorit je došao do tesne pobede – 2:1.

Posle kornera Zličića, Šarić je u 77. minutu smanjio na 2:1 i viđen je uzbudljiv finiš. Ipak, Novi Pazar je odbranio prednost, a mogao je i preko glavnog napadača Stefana Stanisavljevića da dođe do 3:1

Stanisavljević je bio ponovo strelac kraj Jošanice. Pogodio je u 32. minutu, a lepo mu je loptu uputio Davidović. Samo dva minuta kasnije Sadi je duplirao prednost. Lepo je šutirao momak koji je u Novom Pazaru na pozajmici iz engleskog Bornmuta.

Bio je ovo 10, poraz Napretka u 17 kola, a Novi Pazar se drži u plej-of zoni. Kruševljani imaju samo jednu pobedu, protiv IMT-a u avgustu.

U 20. kolu Prve lige Srbije fudbaleri Trayala su pobedili Smedervo 1924 sa ubedljivih 4:0. Gumari su poveli u 26. minutu, kada je Ivić dobro centrirao na drugu stativu, gde je loptu sačekao Mijailović i sproveo je u mrežu. Na 2:0, u finišu prvog poluvremena, posle asistencije Mijailovića, podigao je Ivić. I u drugom poluvremenu dominacija Trayala. Raspoloženi Mijailović se još jednom upisao u listu strelaca, a konačan rezultat, sa bele tačke, postavio je Rašljanin.