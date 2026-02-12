Cilj kadeta Napretka – sačuvati vodeću poziciju do kraja prvenstva

Posle jesenjeg dela sezone kadeti Napretka su prvi na tabeli Prve lige RIS sa 42 boda, uz skor 14 pobeda i jedan poraz, uz gol – razliku 62:8! Drugoplasirana Jagodina zaostaje dva boda.

-Cilj je da sačuvamo vodeću poziciju do kraja i siguran sam da ćemo uspeti, naravno, nema opuštanja. Jači smo za kapitena Veljka Sebića, koji je odsustvovao šest meseci zbog povrede. I u njegovom slučaju Klub je pokazao koliko vodi računa i o igračima iz mlađih kategorija i omogućio mu najbolje moguće uslove za lečenje i oporavak. Od mononukleoze se oporavio Vojin Glišić, pa i njega sada imamo na raspolaganju, a u dogovoru sa stručnim štabom prvog tima moći ćemo za najvažnije utakmice da računamo i na Novaka Stevanovića – ističe trener Josip Projić.

Pripreme se zahuhtavaju, odigrane su dve prijateljske utakmice i upisane pobede, obe – 2:1, protiv kragujevačkog Radničkog 1923, lidera Prve lige FS RZS i Novog Pazara, koji je član Kvalitetne lige Srbije.

-U nedelju se sastajemo sa niškim Realom, koji je u najvišem rangu takmičenja, potom igramo sa OFK Beogradom, liderom Prve lige Beograd i „generalka“ će biti protiv Smedereva, drugoplasiranog tima Prve lige FS RZS. Cilj je da se kroz utakmice sa jakim rivalima dobro spremimo za nastavak prolećne trke – jasan je trener Projić.

Prvenstvo se nastavlja 7. marta, a naši kadeti gostuju kod Dubočice u Leskovcu…

-Nastavak sezone treba da bude uvertira u ono najvažnije, baraž. Realno, imamo najbolju ekipu na „Istoku“ i to treba i hoćemo da potvrdimo u nastavku prvenstva, a krajnji cilj je da izborimo plasman u Kvalitetnu ligu Srbije. Prvaci četiri Regiona, u kojima se takmiči 60 klubova, boriće se za dva mesta u eliti. Žrebom će biti odlučeni parovi, a igraće se dve utakmice, na domaćem terenu i u gostima, a pobednici tih dvomeča će od jeseni igrati u društvu najboljih. Pored nas, verujem da će u konkurenciji biti kragujevački Radnički 1923, OFK Beograd i iz Regiona Vojvodina se čeka prvak, trenutno su četiri ekipe na dva boda razlike – zaključuje učitelj naših kadeta Josip Projić.