Sutra se obeležava Dan pobede u Drugom svjetskom ratu

Dan pobede u Drugom svjetskom ratu obeležava se u Republici Srbiji kao spomen na završetak Drugog svetskog rata u Evropi, koji se dogodio 9. maja 1945. godine.

Tog dana, nacistička Nemačka je zvanično kapitulirala pred savezničkim snagama, označivši kraj rata u Evropi nakon skoro šest godina borbi i stradanja. Dan pobjede u Drugom svetskom ratu važan je istorijski događaj koji se obeležava u mnogim zemljama sveta.

Obeležavanje ovog dana služi kao podsetnik na žrtve rata i nasilja, kao i na hrabrost i požrtvovnost onih koji su se borili protiv nacističke ideologije i terora. U mnogim zemljama Dan pobede u Drugom svetskom ratu obeležava se vojnim paradama, zadušnicama, polaganjem venaca i drugim svečanostima. Ovaj dan služi i kao podsetnik na važnost mira, međunarodne saradnje i pomirenja među narodima.

Delegacije, grada Kruševca i organizacija, položiće sutra cveće na spomenik “Ruskom vojniku” kod Crkve na Rasini u 10 sati i 30 minuta.