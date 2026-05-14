Prva faza prijava na Javni poziv za prestonicu mladih Srbije završena je, a u uži krug za drugu fazu između pet gradova Srbije plasirao se i Grad Kruševac, koji se nalazi u konkurenciji sa gradovima Leskovac, Bečej, Vranje i Zrenjanin.

U prostorijam Omladinskog saveza u Novom Sadu Grad Kruševac danas predstavlja svoju prestonicu mladih projektima kroz javnu prezentaciju pred višečlanom komisijom, a Radna grupa će nakon ocenjivanja dati konačan zaključak i izabrati Prvu prestonicu mladih Republike Srbije, koja će tu titulu nositi tokom 2027.godine.