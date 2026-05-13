U Specijalnoj bolnici Ribarska Banja otvorena Prolećna likovna kolonija

Specijalna bolnica Ribarska banja i ove godine po tradiciji nastavlja sa organizovanjem Prolećne likovne kolonije.

U galeriji vile Pogled u narednih 7 dana umetnička dela stvaraće više slikara iz naše zemlje, neki su već godinama učesnici kolonije, a ima i novih članova umetnika koji su po prvi put na ovaj način u poseti Ribarskoj Banji.

Ovogodišnju likovnu koloniju zvanično je otvorio selektor kolonije, akademski slikar iz Vranja Jovica Dejanović poželevši umenticima prijatan boravak u ovom podjastrebačkom lečilištu i inspiraciju za slikanje na temu pejzaž.

Bogat umetnički fundus prikazan je i u prezentaciji posebne monografije, pisanoj i štampanoj povodom 190 godina od kada je Ribarska Banja i zvanično postala rehabilitaciono lečilište za koštana i zglobna oboljenja.

Deo slika bio je izložen i u okviru izložbe u Aleksincu, a priprema se i izložba u Despotovcu. Otvaranje isložbe propraćeno je učešćem članova KUD-a “Ribarska Banja” koji su izveli gradske igre.