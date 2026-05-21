Bosnić na Međunarodnom forumu o migracijama: Svet rada se menja brže nego ikada

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Milan Bosnić, učestvovao je na Međunarodnom forumu o migracijama, koji je 18. i 19. maja održan u Taškentu.

Obraćajući se na Forumu na panelu posvećenom potražnji za radnom snagom, priznavanju veština i stručnom osposobljavanju, rekao je da se svet rada danas menja brže nego ikada, usled tehnološkog razvoja, primene veštačke inteligencije i globalnih ekonomskih kretanja. Ukazao da se Nacionalna služba za zapošljavanje poslednjih godinu i po dana intenzivno transformiše sa ciljem da postane strateški partner privredi i pouzdan oslonac građanima u procesu prilagođavanja novim okolnostima na tržištu rada.đ „Srbija danas više nema problem visoke nezaposlenosti. Naš ključni izazov je kako da obezbedimo dovoljan broj ljudi sa znanjima i veštinama koje su neophodne privredi za dalji rast i razvoj. Zato naš posao više nije isključivo rad sa nezaposlenima, već razvoj i unapređenje ljudskog kapitala u celini“, istakao je Bosnić.

Govoreći o rezultatima novog pristupa, on je naveo da je saradnja NSZ sa privredom u 2025. godini povećana za više od 530 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je učešće Nacionalne službe za zapošljavanje u procesima zapošljavanja povećano za više od 30 odsto.Direktor NSZ istakao je da je poseban akcenat stavljen upravo na razvoj savremene tehnološke platforme LMIS, koja će prema njegovim rečima, uz primenu velikih baza podataka i veštačke inteligencije, omogućiti praćenje, analizu i predviđanje budućih potreba tržišta rada.