UPIS U SREDNJE ŠKOLE RASINSKOG OKRUGA – specijalna emisija Televizije Kruševac u formi javne tribine

UPIS U SREDNJE ŠKOLE RASINSKOG OKRUGA – tema je specijalne emisije koja je u formi javne tribine uživo emitovana iz Bele sale Kulturnog centra Kruševac.

U saradnji sa Školskom upravom, uz učešće načelnika i direktora svih srednjih škola na području Rasinskog okruga, emisiju je realizoval Radio Televizija Kruševac. Emisija je bilainteraktivna zahvaljujući publici – učenicima i profesorima, koji će postavljati pitanja vezana za upis u nove i najatraktivnije smerove.

Osim pružanja aktuelnih informacija u skladu sa Planom upisa u srednju školu Ministarstva prosvete Republike Srbije, cilj emisije je ohrabrenje roditelja i učenika da se opredele za zanimanja koja pružaju brže i lakše zaposlenje i imaju prohodnost za dalje usavršavanje na studijama. Prezentovani su primeri dobre prakse u primeni dualnog obrazovanja, po kome je Kruševac poznat kao grad koji je među prvima primnjivao dualne modele povezivanja obrazovanja i privrede, i pre donošenja Zakona o dualnom obrazovanju.