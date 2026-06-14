Danas slavimo Prepodobnog Justina Ćelijskog

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave dvojicu svetitelja: Svetog mučenika Justina Filozofa i Prepodobnog Justina Ćelijskog, koji je bio jedan od najvećih srpskih teologa 20. veka i duhovni učitelj patrijarha Pavla.

Sveti Justin Ćelijski bio je doktor teologije, profesor Beogradskog univerziteta i osnivač Srpskog filozofskog društva. Govorio je grčki, ruski, nemački i engleski te je prevodio dela svetih otaca. Među njegovim učenicima bili su i budući patrijarh Pavle, mitropolit Amfilohije, episkop Irinej i episkop Atanasije Jevtić. Nakon Drugog svetskog rata, proganjan je od strane komunističkih vlasti i povukao se u manastir Ćelije, gde je ostao do smrti i gde je sahranjen. Umro je na isti dan kada je i rođen – 7. aprila 1979. godine, na praznik Blagovesti.

Sveti Justin Filozof, rođen 105. godine u Sihemu, bio je jedan od prvih branilaca hrišćanstva. Tražeći istinu kod različitih filozofskih škola, hrišćanstvo je prihvatio nakon susreta sa jednim starcem koji mu je objasnio da se istina o Bogu otkriva samo kroz Sveto Pismo. Postao je hrišćanin i napisao dve apologije (odbrane) hrišćanske vere. Ubio ga je otrovom filozof Kriskent iz zavisti, 166. godine. Po blagoslovu patrijarha Pavla, Sveti Justin Filozof je danas zaštitnik pravnika i advokata.