Upis u srednje škole i ove godine elektronskim putem preko portala “Moja srednja škola”

Sve aktivnosti u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu i ove školske godine obavljaju se bez podnošenja ijednog papira, elektronskim putem, preko portala “Moja srednja škola”, rekao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.

Mihailo Jovanović je podsetio da već pet godina portal “Moja srednja škola” predstavlja primer uspešne digitalizacije usluga namenjenih građanima.

“Zahvaljujući ovom sistemu, roditelji više ne moraju da odlaze na različite šaltere i prikupljaju papirne dokumente, već sve ključne informacije, rezultate i postupke u vezi sa upisom u srednju školu mogu da završe elektronski, brzo i jednostavno, na jedinstvenom portalu”, rekao je Jovanović.

Upis u srednje škole može da se obavi kompletno elektronskim putem, koristeći portal “Moja srednja škola”, navodi se u saopštenju Kancelarije za informacione tehnologije.

Povezivanjem sa sistemom zdravstva je omogućen i elektronski upis i za sve učenike koji upisuju profile za koje je potreban zdravstveni pregled, pod uslovom da su ga obavili do trenutka podnošenja elektronske prijave za upis.

Termini završnih ispita

Završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja, prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, održava se od 15. do 17. juna.

Roditelji će takođe imati uvid u preliminarne rezultate završnog ispita na portalu “Moja srednja škola” 19. juna 2026. godine, a na istom portalu podnosiće se i prigovori na rezultate završnog ispita.

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 22. juna.

I ove godine učenici će listu želja moći da podnesu putem ovog portala, uz mogućnost za neograničen broj izmena i dopuna u periodu od 23. i 24. juna 2026. godine.

Oni koji ne iskoriste mogućnost za elektronsko podnošenje listu želja mogu predati u papirnom obliku u osnovnim školama u istom periodu.

Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima je 29. juna.

Izvor: RTS