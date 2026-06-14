Prvi rival FK Napretka u novoj sezoni Prve lige ekipa Grafičara

U Kući fudbala u Staroj Pazovi izvučeni su takmičarski brojevi za predstojeće prvenstvo u Prvoj ligi Srbije. FK Napredak u prvom kolu dočekuje ekipu Grafičara.
Prvenstvo počinje 1. avgusta, a prvi deo se završava 12/13. decembra, utakmicama 22. kola.
Evo i kompletnog rasporeda do kraja 2026. godine:
Napredak – Grafičar
Bor – Napredak
Napredak – Metalac
Teleoptik – Napredak
Napredak – TSC
Javor – Napredak
Napredak – Jedinstvo Ub
Spartak – Napredak
Napredak – Vršac
Napredak – Smederevo 1924
Voždovac – Napredak
Napredak – Loznica
Naftagas – Napredak
Napredak – Dinamo – Jug
Borac – Napredak
Grafičar – Napredak
Napredak – Bor
Metalac – Napredak
Napredak – Teleoptik
TSC – Napredak
Napredak – Javor
Jedinstvo Ub – Napredak