Objavljena rešenja testa iz srpskog jezika

Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature.

Rešenja današnjeg testa možete pogledati na ovom linku: Uputstvo za ocenjivanje testa iz srpskog jezika

Učenici osmih razreda svih osnovnih škola u Srbiji su počeli polaganje završnog ispita polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Test je jutros trajao od 9 do 11 časova, a ministar prosvete Dejan Vuk Stanković je saopštilo da je “sve proteklo u najboljem redu”.

Kako je naveo, Ministarstvo prosvete nije dobilo informacije koje bi ukazivale na odstupanja od propisanih procedura, a ispitu je pristupilo 99,2 odsto učenika.

Osmaci sutra polažu test iz matematike, a u sredu test iz jednog od izbornih predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole – šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Rezultati, prigovori i liste želja

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.