Udruženje penzionera grada Kruševca aktivno i celog leta

Posle prošlonedeljne veoma posećene tribine na kojoj su penzioneri upoznati sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, Udruženje penzionera grada Kruševca uskoro organizuje izlet do Gornjeg Milanovca, zabavu u prostorijama Udruženja i posetu Raškoj, a već su u toku pripreme za nastup Kulturno umetničkog društva Udruženja penzionera, u oktobru, ispred Hrama Svetog Save u Beogradu.

Inače, renovirana bašta Udruženja u Obilićevoj ulici, mesto je gde penzineri Kruševca rado provode latnje dane, istakli su gostujući u Jutarnjem programu RTK menažerka Udruženja Slavica Nedeljković i predsednik Jovan Vesić.