Druga redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije, glavna tema zaštiti od požara na otvorenom

U zgradi Gradske uprave održana je druga redovna sednica gradskog Štaba za vanredne situacije. Glavna tema bila je spremnost snaga i sredstava u zaštiti od požara na otvorenom.

S obzirom da smo na pragu letnje sezone, na 2. sednici Štaba za vanredne situacije grada Kruševca glavna tema bila je, kako je rekla zamenica komandanta štaba, Snežana Radojković, spremnost gradskih kapaciteta da sprovode poseban režim prevencije i reagovanja na požare na otvorenom, sa posebnim akcentom na period povećanog rizika koji traje od 1. juna do kraja oktobra.

Prema raspoloživim podacima ljudski faktor je uzročnik u više od 90% požara na otvorenom. Kazne za prekršioce Zakona o zaštiti od požara iznose kreću se od 10.000 dinara za fizička lica koja pale vatru na otvorenom i od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravna lica.

Na ovoj sednici usvojeni su sledeći zaključci:

Usvojena je preporuka SOT-a za zaštitu i spasavanje od: požara, eksplozija i eksplozivnih ostataka rata sa održane druge sednice u 2026. godini od 05.2026. godine, pa se obavezuje JKP „Vodovod Kruševac“ da evidentira lokacije svih podzemnih i nadzemnih hidranata na teritoriji grada Kruševca, utvrdi stanje, ispravnost i u slučaju potrebe otkloni kvar na njima, te da iste podatke u hitnom roku dostavi GŠVS grada Kruševca;

Usvojena je preporuka SOT-a za zaštitu i spasavanje od: požara, eksplozija i eksplozivnih ostataka rata sa održane druge sednice u 2026. godini od 05.2026. godine, pa se predlaže da se u skladu sa predlogom Odeljenja za vanredne situacije Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova planira i realizuje zajednička vežba gašenja požara Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kruševac sa: dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa teritorije grada Kruševca (DVD „Zmaj“ i DVD „Jasika“), JKP „Vodovod – Kruševac“ Kruševac i JKP „Kruševac“ Kruševac;

Gradska uprava grada Kruševca se obavezala da u saradnji sa Odeljenjem za vanredne situacije Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova nastavi planiranje i kontinuirano održavanje sastanaka sa posebnim akcentom na pojačanom angažovanju i koordinisanom radu svih nadležnih gradskih inspekcijskih službi, komunalne milicije i republičkih inspekcijskih službi u cilju kontrole poštovanja propisa iz oblasti protivpožarne zaštite;

Preporučeno je nadležnim gradskim inspekcijskim službama, komunalnoj miliciji i republičkim inspekcijskim službama da u cilju kontrole poštovanja Zakona o zaštiti od požara u toku letnje sezone vrše pojačan nadzor na teritoriji grada Kruševca, preduzimaju sve mere iz svojih nadležnosti i ostvaruju međusobnu saradnju: međusobnim obaveštavanjem, razmenom informacija, pružanjem neposredne pomoći, preduzimanjem zajedničkih mera i aktivnosti i, posebno, u slučaju nepostojanja nadležnosti, sačinjavanjem i dostavljanjem nadležnoj službi službene beleške sa svim podacima potrebnim za vođenje upravnog i/ili prekršajnog postupka pred nadležnom službom ili organom;

Gradska uprava grada Kruševca se obavezala da u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama u zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama II Br. 404-1598/2025 od 12.2025. godine i finansijskim sredstvima planiranim u budžetu Grada Kruševca izvrši finansiranje opremanja odgovarajućom opremom i materijalno-tehničkim sredstvima koja su neophodna za ličnu zaštitu pripadnika jedinice i za sprovođenje i izvršavanje zadataka civilne zaštite i obučavanja pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice DVD „Zmaj“ iz Kruševca sa posebnim akcentom za potrebe gašenja početnih požara na otvorenom prostoru, te i da se putem javnog konkursa dodele finansijska sredstva iz budžeta Grada za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa rada dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasnog saveza grada Kruševca;

Usvojena je informacija Odeljenja za vanredne situacije Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova o spremnosti i kapacitetima Vatrogasno-spasilačkog bataljona Kruševac i specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara;

Preporučeno je Gradskoj upravi grada Kruševca, Odeljenju za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove i upravljaču opštinskim putevima i ulicama – Javnom preduzeću za urbanizam i projektovanje Kruševac da prilikom odlučivanja o postavljanju tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja – veštačkih izbočina (ležećih policajaca) i stubova i drugih vrsta zapreka na javnim površinama kojima se utvrđuje režim saobraćaja, prethodno izvrše procenu rizika i ocenu opravdanosti njihovog postavljanja u pogledu nesmetanog kretanja i pristupa vozila hitnih službi prilikom intervencija;

Preporučeno je saobraćajnoj policiji Policijske uprave u Kruševcu i komunalnoj miliciji Gradske uprave grada Kruševca da u budućem radu vrše pojačani nadzor i da vrše sve mere iz svojih nadležnosti na saobraćajnim i javnim površinama u pogledu nepropisnog parkiranja vozila kojima se onemogućuje ili otežava pristup i rad hitnih službi prilikom intervencija;

JKP „Vodovod – Kruševac“ Kruševac, JKP „Kruševac“ Kruševac i JKP „Gradska toplana“ Kruševac su se obavezali da u cilju obezbeđivanja podrške Vatrogasno-spasilačkoj četi Kruševac za slučaj potrebe angažovanja na gašenju požara na otvorenom prostoru blagovremeno obezbede spremnost ljudstva i ispravnost mehanizacije, u periodu povećane opasnosti i tokom trajanja žutog i crvenog meteoalarma od požara obezbede najviši stepen pripravnosti sa dežurstvom na auto cisternama i da se u skladu sa svojim mogućnostima prioritetno i u najkraćem roku odazovu na poziv komandira vatrogasno-spasilačke čete ili lica koje on odredi;

Usvojena je informacija JKP „Kruševac“ Kruševac sa analizom stanja potencijalnih opasnosti od požara na deponijama, pa se obavezuje imenovano preduzeće da u nastupajućem letnjem periodu kontinuirano preduzima sve preventivne i operativne mere radi smanjenja rizika i ublažavanja posledica od požara na deponijama;

Usvojena je informacija JKP „Vodovod – Kruševac“ Kruševac o stanju u javnim komunalnim sistemima za vodosnabdevanje i mesnim vodovodima, pa se obavezuje imenovano preduzeće da sprovede sve mere da u slučaju poremećaja vodosnabdevanja u hitnom roku obezbedi alternativno snabdevanje građana vodom za piće i nesmetani nastavak korišćenja mesnih vodovoda;

Usvojen je Izveštaj Komisije za nadzor nad sprovođenjem mera zaštite od požara grada Kruševca o planiranim i realizovanim merama zaštite od požara propisanih Planom zaštite od požara grada Kruševca i Operativnim planom za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u prvoj polovini 2026. godine;

Gradska uprava grada Kruševca se obavezala da, u skladu sa Planom zaštite od požara za teritoriju grada Kruševca i Operativnim planom sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru i šumskih požara na području grada Kruševca u 2026. godini, uz angažovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite izvrši obilazak naseljenih mesta u cilju upoznavanja stanovništva na poštovanje zakonskih odredbi o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru, obezbedi izradu i postavljanje upozorenja (postera/flajera) o posledicama požara na vidnim mestima (poljoprivredne apoteke, benzinske stanice, škole, domovi zdravlja, prodavnice, ugostiteljski objekti i dr.) i da preko: lokalnih medija, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije intenzivira medijsku kampanju u cilju podizanja svesti građana o posledicama požara na otvorenom prostoru.