Moja srednja škola: Sve o maloj maturi, rezultatima, listi želja i upisu u srednje škole

Portal “Moja srednja škola” i ove godine predstavlja centralno mesto za sprovođenje završnog ispita i upis učenika u srednje škole u Srbiji. Preko ovog državnog portala roditelji i učenici mogu elektronski da obavljaju gotovo sve aktivnosti vezane za malu maturu i upis, od prijava i provere rezultata do podnošenja liste želja i konačnog upisa.

Portal je namenjen završnom ispitu, prijemnim ispitima i upisu u srednje škole čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Izuzetak su muzičke i baletske škole, kao i škole za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koje samostalno sprovode upis.

Šta omogućava portal “Moja srednja škola”?

Roditelji i drugi zakonski zastupnici koji imaju nalog na portalu Moj eDnevnik ili nalog za elektronsku identifikaciju preko sistema eUprava mogu da koriste elektronske usluge namenjene svom detetu.

Preko portala moguće je:

podneti elektronsku prijavu za polaganje završnog ispita,

podneti elektronsku prijavu za polaganje prijemnih ispita,

podneti prigovor na rezultate završnog ispita,

elektronski popuniti i podneti listu opredeljenja (listu želja),

podneti elektronsku prijavu za upis u srednju školu,

proveriti evidentirane podatke o učeniku,

pratiti rezultate završnog ispita i raspoređivanje po školama.

Na portalu se takođe mogu pronaći podaci o osnovnim i srednjim školama, obrazovnim profilima i druge informacije značajne za izbor buduće škole.

Elektronski upis i za smerove koji zahtevaju lekarski pregled

Kako je saopštila Kancelarija za IT i eUpravu, povezivanjem sa informacionim sistemom zdravstva omogućen je elektronski upis i za učenike koji konkurišu za obrazovne profile za koje je potreban zdravstveni pregled, pod uslovom da je pregled obavljen pre podnošenja elektronske prijave za upis.