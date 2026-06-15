JUN U ZNAKU NAJBOLJIH KNJIGA: Pregršt novih naslova obeležio 34. Noć knjige

Otkrivanje novih priča među koricama i radost nošenja punih kesa knjiga obeležili su još jednu uspešnu junsku Noć knjige.

Da je ovo jedna od omiljenih manifestacija koja slavi pisanu reč, dokazalo je hiljade posetilaca koji su ispunjavali knjižare od 12. do 14. juna, od jutra do večernjih sati, na 74 lokacije u 38 gradova u Srbiji i regionu, u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.

Brojni novi naslovi i popusti privukli su čitaoce koji su na našim policama pronalazili najlepše poklone svojim najbližima, za sve prilike.

Najtraženiji naslov Noći knjige bio je „Kraljević Marko oslobađa Imotski“ Ante Tomića.

Lista najboljih 20:

1. „Kraljević Marko oslobađa Imotski“, Ante Tomić

2. „Alhemizovana“, SenLinJu

3. „Paša“, Srđan Dragojević

4. „Puter“, Asako Juzuki

5. „Semper idem“, Đorđe Lebović

6. „Sestre morskog kamena“, Elenor Bjukenan

7. „Nestao bez pozdrava“, Ris Viderspun i Harlan Koben

8. „Srpsko srce Johanovo“, Veselin P. Dželetović

9. „Posrnula žena“, Kolin Huver

10. „Velika trka“, Nenad Novak Stefanović

11. „Meditacije ili Samom sebi“, Marko Aurelije

12. „Teo iz Goldena“, Alen Livaj

13. „Dani u knjižari ’Morisaki’“, Satoši Jagisava

14. „Slika s morem“, Fredrik Bakman

15. „Momak u kutiji“, Đorđe Bajić

16. „Ubistvo u Parizu“, Metju Blejk

17. „Povratak u knjižaru ’Morisaki’“, Satoši Jagisava

18. „Otac“, Bojan Ljubenović

19. „Kosingas 1: Red Zmaja“, Aleksandar Tešić

20. „Niko nije rekao da će biti lako“, Stefan Jerotić

I ovoga puta veliku pažnju privukla je promocija u Delfi SKC-u, tokom koje smo se družili sa Antom Tomićem, i čuli zanimljive pojedinosti o romanu „Kraljević Marko oslobađa Imotski“, U subotu je Tomić obišao našu novootvorenu knjižaru „Dragoslav Mihailović“ kod pijace Kalenić, a sa čitaocima se takođe družio i u Novom Sadu.

Poseban događaj bio je upriličen svima koji su u subotu 13. juna kročili u knjižaru „Dragoslav Mihailović“: pisci su uskočili u ulogu knjižara!

Kako je bilo i šta su sve pisci Mirjana Bobić Mojsilović, Uroš Petrović, Darko Tuševljaković i Srđan Dragojević rekli o svojim novim ulogama pročitajte ovde.

Svoje naslove predstavili su i potpisivali Robert Takarič u Novom Sadu i Subotici; u Delfi knjižari u Valjevu svoju čitalačku publiku obradovali su Branislav Janković i Vlada Arsić.

I autori Vanja Bulić, Bojan Ljubenović i Đorđe Bajić susreli su se sa čitaocima u knjižari BEO SC, i ta druženja protekla su u odličnoj atmosferi.

Tokom 34. Noći knjige posetioci su mogli da ostvare velike popuste do čak 40%, a manifestaciji se pridružio i rekordan broj drugih izdavača, čije su knjige takođe bile na popustu.