Objavljena rešenja testa iz matematike koji su polagali osmaci

Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polagali su test iz matematike, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete.

U ponedeljak su osamci polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Trećeg dana, u sredu, osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta – biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije.

Za upis u srednju školu vrednuje se uspeh iz osnovne škole – šesti, sedmi i osmi razred i uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne škole maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova.

Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi.

Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, a 23. i 24. juna maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja (želja) koje će predati u svojoj osnovnoj školi.

Raspored učenika po srednjim školama obaviće se 29. juna, a nakon toga i upis.