Gašić Parandiloviću: U SNS nema zaštićenih, dosta više neistina

Poslanici Skupštine Srbije tokom vanrednog zasedanja polemišu i o temama koje nisu na dnevnom redu, između ostalog o korupciji, a ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da u Srpskoj naprednoj stranci (SNS) nema zaštićenih i naveo da u opozicionim strankama ima mnogo više korumpiranih političara nego u vladajućoj.

Gašić je tokom rasprave na sednici Skupštine, odgovarajući na tvrdnje poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije Miloša Parandilovića, istakao da neće dozvoliti da se više lažima radi na kriminalizaciji SNS i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Nakon što je Parandilović izneo tvrdnje o korupciji vlasti i povezanosti predstavnika vlasti sa slučajevima Jovanjica i Konjuh, Gašić je rekao da je dosta više laži i kriminalizacije Srpske napredne stranke.

Istakao je da je pravosnažno dokazano da sa slučajem Jovanjica predstavnici vlasti nisu imali nikakve veze i dodao da je za Jovanjicu pravosnažno osuđen poslovođa Parandilovića.

Gašić je naveo da neće dozvoliti da se više lažima radi na kriminalizaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića niti da se časno ime Vučića napada na tako bezobrazan način.

“Neću da vam dozvolim da moje prezime napadate na taj način, niti prezimena ovih ljudi ovde, poštenih. Uzmite prvo pogledajte u svoje dvorište, pa onda izmišljajte priče dalje”, rekao je Gašić.

Dodao je da je među opozicionim strankama mnogo veći broj korumpiranih političara i onih koji su na taj način napravili milione.

“Meni ne rade firme koje izvode radove po mojoj opštini na mojoj vikendici i na mom placu. A vama su radili, gospodo, ‘moralne gromade’. Prema tome, dosta više neistina, dosta više laži”, rekao je Gašić.

Dodao je da je hapšenjem odbornika iz Konjuha, koji je bio član SNS-a, pokazano i dokazano da nema zaštićenih u toj stranci.

“Nema zaštićenih u Srpskoj naprednoj stranci za razliku od perioda kada ste vi vodili ovu zemlju i uništili sve što ste mogli da uništite”, rekao je Gašić, precizirajući da misli na one koji su vodili Novi Sad i Beograd pre SNS-a.

Tanjug