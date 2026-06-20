Tematski letnji kampovi – most između Srbije i našeg naroda u rasejanju

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević prisustvovao je u Solunu prezentaciji tematskih letnjih kampova za decu iz dijaspore i regiona, koji se održavaju u Srbiji u organizaciji njegovog Kabineta. Prisustvovali su ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković, generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović, iguman manastira Hilandara Metodije, predstavnici Republike Srpske, predstavnici srpskih udruženja u Grčkoj i srpske zajednice.

Delegaciju grada Kruševca činili su zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić i Sonja Jevremović, u ime Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Organizator ovog skupa je generalni konzul Republike Srbije u Solunu, Jelena Vujić Obradović. U ime grada Kruševca, prisutnima se obratio zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović, a o programu omladinskog kampa koji će biti organizovan u Kruševcu od 25. do 30. juna, pod nazivom „Mladi čuvari tradicije“govorila je Nevena Plavšić, pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport.

Reč je o programima koji decu srpskog porekla iz rasejanja povezuju sa maticom, srpskim jezikom, kulturom, istorijom i tradicijom. Ministar Milićević je poručio da su tematski letnji kampovi važan i trajan oblik saradnje matice i dijaspore u interesu dece i budućnosti srpskog naroda, kao i da je cilj da se sunarodnicima koji žive u Solunu predstavi ono što Srbija radi za decu iz dijaspore.

„Za nas je od posebne važnosti to što ovde postoji želja da deca dođu u Srbiju, da upoznaju svoju maticu, vršnjake, jezik, istoriju, kulturu i tradiciju“, rekao je ministar i dodao da su tematski letnji kampovi postali prepoznatljiv most između Srbije i našeg naroda u rasejanju.

Na skupu je posebno istaknut značaj Srpske dopunske škole „Sveti Sava“ u Solunu, čiji rad je podržao manastir Hilandar, a kojoj je u prethodnom periodu podršku pružao i Kabinet ministra Milićevića.

Milićević je izrazio zahvalnost igumanu Metodiju, Ambasadi Srbije u Grčkoj, Generalnom konzulatu Srbije u Solunu, srpskim udruženjima i svim ljudima koji rade na očuvanju srpskog jezika i identiteta među decom u Grčkoj.

„Hilandar je jedan od najvažnijih duhovnih i istorijskih stubova srpskog naroda i zato je posebno važno što u Solunu zajedno govorimo o deci, jeziku, tradiciji i vezi sa Srbijom“, poručio je ministar.

On je istakao značaj aktivnosti dobrotvorne organizacije Svetog manastira Hilandara „Teofilos“, koja svojim obrazovnim, kulturnim i humanitarnim radom daje veliki doprinos očuvanju srpskog jezika, vere, tradicije i identiteta među našim narodom u Grčkoj.

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„Saradnja institucija Srbije i Republike Srpske, manastira Hilandara i srpske zajednice u Grčkoj pokazuje da, kada radimo zajedno, možemo mnogo da učinimo za našu decu i budućnost našeg naroda“, zaključio je ministar.