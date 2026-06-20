U Varvarinu četvrti Festival harmonike Žilićevi dani

ŽILIĆEVI DANI – četvrti po redu Festival harmonike u čast legendarnog harmonikaša iz Bošnjana Dragana Matića Žilića, održavaju se danas u velikoj sali Opštinske biblioteke VARVARIN.

Manifestacije je posvećena očuvanju uspomene na jednog od najznačajnijih srpskih harmonikaša, kompozitora brojnih narodnih kola i pesama, i trostrukog osvajača titule “Prva harmonika Jugoslavije2. Istovremeno festival predstavlja priliku za afirmaciju mladih talenata i negovanje tradicionalne narodne muzike.

Nastup mladih harmonikaša ocenjivaće stručni žiri.