Prvi dan leta u znaku vrućine – temperatura do 35 stepeni, lokalno i nepogode

Leto za stanovnike severne Zemljine polulopte počinje u 10 časova i 24 minuta, dok će istovremeno za stanovnike južne polulopte početi zima. Sunčano i toplo vreme, uz temperaturu do 35 stepeni, obeležiće prvi dan leta.

Na dan početka leta, Sunce će izaći u 4. 51 sati, a zaći u 20.27 časova, što znači da će obdanica trajati 15 časova i 36 minuta, a noć 8 časova i 24 minuta.

Tog dana Sunce pravi svoj najveći dnevni luk iznad horizonta, izlazi na severoistoku, na jugu dostiže najveću visinu iznad horizonta tokom godine, a zalazi na severozapadu.

“Astronomi kažu da se Sunce u svom prividnom kretanju po ekliptici tada nalazi u tački letnjeg solsticijuma ili suncostaja. Naime, izgleda kao da se visina Sunca u podne, oko početka leta, danima ne menja, odnosno kao da Sunce stoji”, navode iz Astronomskog društva.

Leto će trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta, a završiće se 23. septembra u 2 časa i 5 minuta, kada počinje jesen.

Obdanica će se potom skraćivati do 21. decembra, kada počinje zima.

Vremenska prognoza početak leta

Sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, a najviša od 32 do 35 stepeni.

Od ponedeljka do srede očekuje se promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 33 stepena, ali i nestabilne vremenske prilike, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.

U ponedeljak se lokalno očekuje i veća količina padavina za kratko vreme, kao i kratkotrajna pojava grada.

Do kraja naredne sedmice biće pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih.

Oprez se savetuje srčanim i respiratornim bolesnicima.

Očekuju se termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U saobraćaju se preporučuje pažnja.