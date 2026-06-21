Završeni Jemijini dani, nagrada „Jefimijin vez“ Ljubiši Bati Đidiću

Na završnoj večeri manifestacije „Jefimijini dani“, u porti manastira Ljubostinja, uručena je nagrada „Jefimijin vez“, a dobitnik je pesnik Ljubiša Bata Đidić.

Nagradu je uručio pomoćnik predsednice opštine Trstenik Vladimir Dačić.

– Nije Ljubostinja posle Kosovskog boja bila samo utočište za 300 monahinja i udovica, već je imala u moći molitve životvornost za daleka neka pokolenja. Ima Srba, a nema smrti, potvrdili su to Njegoš i Crnjanski. Nije li taj njen pokrov koji pokriva sveca zaverenog za nebesku Srbiju, nije li taj vez duhovna mapa Srbije sa geografijom od slova koja u zlatnoj niti ikonopiše naše nacionalno biće – rekao je laureat Đidić.

Svečanim programom u porti manastira Ljubostinje okončani su ovogodišnji, 55. Jemijini dani.