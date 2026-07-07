Danas je Ivanjdan – praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja

Danas slavimo Ivanjdan, rođenje svetog Jovana Preteče, čije ime se vezuje za krštenje Isusa Hrista na reci Jordanu i sve događaje koji su tog dana označili početak novog zaveta i propovedi hrišćanske vere.

Uz Hristovo i Bogorodičino, to je jedno od tri sveta “roždestva” koje praznuje crkva, pored Božića praznika Rođenja Isusa Hrista i Male Gospojine, praznika Rođenja Presvete Bogorodice. Kao Preteča je poznat, jer je prvi najavio dolazak Isusa Hrista i propovedi nove vere.

Smatra se zaštitnikom kumstva i pobratimstva, a u narodu postoji običaj da se ljudi na Ivanjdan bratime i kume “po Bogu i svetome Jovanu”, zbog toga što se Jovan Kristitelj smatra uzorom karakternosti i poštenja.