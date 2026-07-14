Danas su letnji Sveti Vrači

Praznik Svetog Kozme i Damjana – Vrači, Srpska pravoslavna crkva molitveno slavi dva puta – 14. novembra po novom kalendaru, kada je umro Damjan i 14. jula (po novom) kada je umro Kozma.

Letnji Sveti Vrači koji se proslavljaju sutra u crkvenom kalendaru su obeleženi crnim slovom, ali se smatraju velikim i „teškim“ praznikom. Braća su Kozma i Damjan su bili lekari i čudotvorci, besrebrnici, jer su besplatno lečili i odbijali nagradu za to.

Praznik svetih vrača Kozme i Damjana, osim što se obeležava u hramovima Srpske pravoslavne crkve, pravoslavnim domovima slavi se i u mnogobrojnim zdravstvenim ustanovama, koji ove svetitelje slave kao zaštitnike svoje profesije.

I kao za svaki praznik i za ove svetitelje u narodu postoje razni običaji i verovanja. Sveti Vrači, bilo zimski ili letnji, obeležavaju se u nadi da će Bog sačuvati ljude od bolesti i održati ih zdrave i sposobne za rad tokom cele godine.

Bolesnici se zavetuju Svetim Vračima da će ih posebno poštovati i svetkovati ukoliko ozdrave, a u narodu se zadržalo verovanje da na ovaj praznik nije dobro raditi teške fizičke poslove, posebno ne na velikim visinama. Ovaj praznik se slavi i kao zaštita od udara groma.

U okviru Opšte bolnice u Kruševcu podignuta je crkva ovim svetiteljima, u kojoj se molitveno sabiraju lekari i oboleli i članovi njihovih porodica u sabornoj molitvi za zdravlje i napredak.