Obaveštenje za podnosioce zahteva po zakonu „Svoj na svome“

Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine po novom zakonu „Svoj na svome“ treba da obrate pažnju na obaveštenja koja dobijaju putem SMS poruka, kao i na rokove za preuzimanje i plaćanje obaveštenja.

Svi koji dobiju SMS poruku sa obaveštenjem da mogu da preuzmu svoje obaveštenje na šalteru Pošte ili u organu Gradske uprave, potrebno je da ga preuzmu u Pošti ili u kancelariji 208 Gradske uprave, uz ličnu kartu podnosioca zahteva.

Kako je navedeno u obaveštenju, postoji rok od 30 dana za plaćanje. Ukoliko taj rok ne bude ispoštovan, Republika predmet prosleđuje Pravobranilaštvu Republike Srbije na dalji postupak naplate u skladu sa zakonom.

U obaveštenju se apeluje i na starije građane koji su podnosili prijave, a ne snalaze se sa mobilnim telefonima, da daju nekome da im proverava i prati stizanje SMS poruka od Agencije za prostorno planiranje.