U kasarni „Car Lazar“, polaganjem venaca, danas je obeležen Dan stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu.

Na spomen ploču u krugu kasarne, venac je položila i delegacija grada: zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i zamenik predsednika Skupštine Siniša Maksimović.

Na današnji dan 1916. godine, u krugu kasarne „Car Lazar“ obešeno je 8 rodoljuba iz Brusa, osuđenih presudom austrougarskog vojnog generalnog guvermana, zbog zločina protiv državne sile, zavere i podsticanja naroda da ne predaje oružje.

Tim povodom, vence su položili, osim predstavnika gradskog rukovodstva i delegacija Vojske Srbije, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije 1912 – 1999. – Gradski odbor Kruševac, Rezervne vojne starešine, Udruženje vojnih penzionera, Kolo srpskih sestara, Ratni vojni invalidi, Udruženje za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Udruženje penzionera „Car Lazar“ i porodice stradalih.