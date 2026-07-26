Danas praznujemo Sabor Svetog Arhangela Gavrila

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas (26. jula) praznuju Sabor Svetog Arhangela Gavrila, i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja. Smatra se vesnikom tajni Božjih.

Arhangel Gavrilo, blagovesnik radosti, jedan je od sedam velikih angela serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta, najbližih prestolu Gospoda. Sabor Svetog arhangela Gavrila slavi se dva puta godišnje – prvi dan posle Blagovesti, čime se odaje poštovanje onome koji je poslužio tajni ljudskog spasenja, i 26. jula po novom kalendaru, kao letnji Aranđelovdan. Letnji sabor ustanovljen je na Svetoj Gori u 9. veku povodom javljanja arhangela Gavrila u keliji kod Kareje, gde je prstom na kamenu ispisao pesmu Bogorodici “Dostojno jest”.

U crkvenom kalendaru ovaj dan je označen podebljanim crnim slovima, ali se savetuje da se rad izbegava. Narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda.

Česta je zavetna slava. Ovo je slava brojnih hramova, Manastira Svetih Arhangela u Stalaću, Crkve na Rosuljama i mnogih srpskih domaćina.