Danas je Ognjena Marija

Pravoslavna crkva i njeni vernici obeležaju i praznuju Svetu Velikomučenicu Marinu, u narodu poznatu pod imenom Ognjena Marija.

Rodom iz Antiohije Pisidijske od neznabožačkih roditelja, u dvanaestoj godini postala hrišćanka i krstila se. U vreme cara Dioklecijana, posle brojnih mučenja, stradala je za Veru Hrišćansku. U Crkvi Presvete Bogorodice u Atini nalaze se Čudotvorne Mošti Svetiteljke, a Njena Ruka u Manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Praznuju je i Turci.

Crkva Svete Velimučenice Marine sa delovima Njenih Svetih Moštju, nad kojima se i danas dešavaju brojna isceljenja, nalazi se na vrhu planine Langa u Albaniji iznad Ohridskog jezera. Mnoge su srpske crkve i hramovi posvećeni Svetoj Velikomučenici Marini.

U Eparhiji kruševačkoj, obeležava se Liturgijski, a crkveno-narodni sabor održava se u Crkvi Svete Velikomučenice Marine u selu Svojnovu, kod Paraćina.