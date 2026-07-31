Prvog dana avgusta je molitveno sećanje na Svetog despota Stefana Lazarevića i njegovu majku caricu Milicu – svetu Evgeniju.

Sveti Stefan, poznat i kao Stefan Visoki, sin je kneza Lazara Hrebeljanovića i kneginje Milice. Nakon preuzimanja vlasti 1389., Stefan je uspešno vodio srpski narod kroz teška vremena turskog ropstva. Stefan je bio vitez reda Zmaja, poznat po književnoj darovitosti, podigao je veličanstvene zadužbine, manastire Manasiju i Kalenić. Ovozemaljski život skončao je 1. avgusta 1427, a Srpska pravoslavna crkva ga je kanonizovala 1927, proglasivši ga svetiteljem koji se slavi 1. avgusta.

Kneginja Milica, žena kneza Lazara i majka despota Stefana, kao potomak loze Nemanjića, od malih nogu bila uronjena u pravoslavnu veru i duhovnost. Nakon mučeničke smrti kneza Lazara na Kosovu Milica je preuzela vođstvo nad srpskim narodom, pokazujući izuzetnu mudrost i dar za diplomatiju, bila je ključna za prenos moštiju Svete Petke iz Vidina u Beograd.

Kada je Stefan odrastao i postao vladar, ona se povukla u Manastir Ljubostinju, koji je sama osnovala i u njemu se zamonašila pod monaškim imenom Evgenija.

Upokojila se 11. novembra 1405., a Srpska pravoslavna crkva je slavi kao svetiteljku 1. avgusta pod monaškim imenom Sveta Evgenija.