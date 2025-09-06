Međunarodni oldtajmer skup u Kruševcu privukao veliku pažnju sugrađana i posetilaca iz drugih gradova Srbije i zemalja regiona

U organizaciji Auto moto kluba Pomoravlja iz Paraćina, Turističke organizacije Grda Kruševca i uz podršku grada Kruševca na centralmo gradskom trgu u Kruševcu otvoren je 7. Međunarodni oldtajmer skup.

Automobili , dvotočkaši još po neka prevozna sredstva koja imaju dovoljno godina da budu oldajmeri, privikli su veliku pažnju sugrađana i posetilaca iz drugih gradova Srbije i zemalja regiona.

Sedmi oldatjmer skup svečano je proglasio otvorenim Gradonačelniik Kruševca Ivan Manojlović. Predsednik Auto moto kluba Pomoravlja iz Paraćina Dejan Stević izrazio je zahvalnost Gradu Kruševcu na organizaciji i razumevanju za sve one koji vole automobile, vožnju i avanturu. Tom prilikom razmenjeni su pokloni i priznanja.

Skupu su prisustvovali brojni sugrađani, predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, predstavnici Auto moto Saveza, Agencije za bezbednost saobraćaja, načelnik Policijske saobraćajne uprave Ivan Milenković.

Uz učešće plesnih klubova, muzičkog trenutka i brojnih postavljnih štandova, posetioci su obilazili parkirane eksponate, fotografisali se i uživali u pratećem programu.

Ovo je još jedna manifestavija koja Grad Kruševac svrstava na visoku poziciju na turističkoj mapi Srbije.