Do 30. septembra otvoren javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi

Televizija Kruševac realizuje medijski projekat NA SVOM IMANJU, u okviru koga imamo i savete iz raznih oblasti Poljoprivredno savetodavne i stručne službe Kruševac. Savetodavac za stočarstvo pomenute službe Boban Rosić između ostalog kaže da ceene i nepovoljni uslovi za proivodnju stočne hrane nisu jedini uzroci sve manjeg broja pre svega mladih ljudi koji se bave stočarstvom.

On ističe da uz dobru organizaciju, kvalitetnu zemlju koju imamo ali i veliki rad može oformiti jedno kvalitetno domaćinstvo koje vremenom može da obezbedi dobru zaradu, a i naša država tj Ministarstvo poljoprivrede daje subvencije za podsticaj u stočarstvu.

Do 30. septembra otvoren je javni poziv za subvencije za krave za uzgoj teladi a iznos za podsticaj po grlu je 20.000 dinara-kaže Rosić.