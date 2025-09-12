U Regionalnoj privrednoj komori u Kruševcu organizovan je susret privrednika Rasinskog okruga sa predstavnicima Ambasade Republike Indonezije.

Novom ambasadoru, gostima i privrednicima reč dobrodošlice uputila je direktorka Regionalne privredne komore u Kruševcu Maja Marković.

Prilikom posete Kruševcu i Regionalnoj privrednom komori Njegova ekselencija ambasador Indonezije gospodin Andreano Ervin u svom obraćanju je rekao da Srbija i Inonezija imaju dugogodišnju saradnju, a sa Regionalnom privrednom komorom u Kruševcu i privrednicima Rasinskog okruga sarađuju od 2019. godine.

Na prethodnim Sajmovima trgovine u Indoneziji pet poslovnih subjekata imalo je svoje predstavljanje, a na ovogodišnjem će ih verovatno biti i više, rekao je ambasador Ervin i zahvalio se na srdačnoj dobrodišlici. Ovom prilikom prezentovan je 40-ti Sajam trgovine Indonezije, koji se održava od 15 do 19. oktobra u ovoj državi.