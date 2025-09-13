Kruševačka filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, realizuje šest obuka za mlade starosti do 30 godina, u okviru programa GARANCIJA ZA MLADE.

Šest kurseva-za manikir i pedikir, kozmetičarske usluge,, za poslastičare, krojenje i šivenje, vodoinstalatere i električare, pohađa ukupno osamdeset lica a maksimalno trajanje svih obuka je do dva i po meseca.

Plan obuka za tržište rada, svake pa tako i ove godine, pravi se na osnovu interesovanja poslodavaca ali i mišljenja nezaposlenih lica.

Ova obuka ima i novčanu naknadu od 30.000 dinara a plaćaju se i novčani troškovi prevoza.

Značajne su obuke jer za pomenuta zanimanja Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kruševac ima iskazane potrebe vrlo atraktivnih poslodavaca sa područja našeg grada, koji bi lica posle završene obuke odmah i zaposlili- kaže Ana Bacić iz Nacionalne službe zapošljavanja u Kruševcu.