Čuvena Ekspo baka osvojila Ginisa: čak 648 dana provela na Ekspo izložbama, sledeća stanica Ekspo 2027 u Beogradu!

Tomijo Jamada, širom sveta poznata kao „Ekspo baka“, ušla je u Ginisovu knjigu rekorda kao osoba koja je posetila najviše međunarodnih izložbi u istoriji, provevši neverovatnih 648 dana na različitim Ekspo izložbama! Više od dvadeset godina Tomijo obilazi svetske i specijalizovane izložbe, putujući od grada do grada, od kontinenta do kontinenta, sa jednom jednostavnom ali moćnom misijom: da povezuje ljude, kulture i ideje širom planete. I u tome je, bez sumnje, uspela.

Njena fascinacija Ekspo izložbama počela je sasvim slučajno 2005. godine, kada je, vodeći se savetom lekara da provodi vreme u šetnji, rešila da poseti Ekspo u Aičiju, u njenom rodnom Japanu. Bila je oduševljena šarenilom paviljona, susretima sa ljudima iz celog sveta i osećajem da je na jednom mestu moguće „prošetati planetom“ za samo jedan dan. Taj prvi utisak, ali i činjenica da su šetnje Ekspo sajtom doprinele poboljšanju njenog zdravstvenog stanja, doveli su do toga da ovo postane njena životna strast. Od tada, Tomijo obilazi međunarodne izložbe, pažljivo planirajući putovanja i čuvajući svaku propusnicu kao dragocen suvenir jedne globalne avanture.

Tokom njene najnovije avanture, Ekspa 2025 u Osaki, Tomijo je obišla i srpski paviljon, gde je, kao i uvek, plenila pažnju svojim šarenim šeširom, vedrim duhom i iskrenim oduševljenjem. Zadivljena kreativnošću i inovativnošću postavke, dugo se zadržala u razgovoru sa našim predstavnicima i poručila da Srbija ima snažnu energiju i ideje koje svet mora da upozna. Tom prilikom, Tomijo je najavila da planira da 2027. godine dođe u Srbiju kako bi prisustvovala specijalizovanoj izložbi u Beogradu.

„U dugoj istoriji međunarodnih izložbi, nikada se nije dogodilo da ‘igra’ bude glavna tema. Upravo zato, iskreno želim da svi zajedno udružite snage i napravite jedan zaista divan i zabavan Ekspo. Čekajte me, stižem u Srbiju 2027“, poručila je tada „Ekspo baka“.

Njeno ime sada stoji u Ginisovoj knjizi rekorda kao svedočanstvo istrajnosti, radoznalosti i ljubavi prema svetu u njegovoj raznolikosti. Sledeća stanica na njenom putu je Srbija i već sada se radujemo što će upravo u Beogradu, na Ekspu 2027, nastaviti da gradi svoj rekord i da inspiriše nove generacije posetilaca da svet gledaju otvorenim očima i radosnim srcem.