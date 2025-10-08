“101 tašna” u Kući Simića

U Kući Simića otvorena je izložba “101 tašna”. Ovo je nastavak priče o kulturi odevanja kroz istoriju, a 44 učesnice pozajmile su tašne za ovu izložbu.

-Tašne su kroz istoriju bile ukras, a sada su već odraz luksuza, odnosno stila. Menjale su se ne samo u zavisnosti od modnih trendova, već i od situacije u okruženju. Od večeras će Kruševljani moći da pogledaju stotinu tašni 44 učesnika. Jedna od najstarijih je tašna Marijole Stojadinović- istakla je autorka izložbe, viši muzejski pedagog Zorana Drašković Kovačević.

Na realizaciji izložbe radila je Vesna Bogdanović, a autorka teksta u katalogu je istoričarka umetnosti Natalija Anđelković.

Otvaranju izložbe prisustvovala je pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić.