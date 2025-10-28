GODINAMA ČEKALI: Meštani Vražogrnaca dobili asfalt

У питању је деоница од 300 метара локалног пута. Целокупна средства неопходна за извођење радова опредељена су из буџета општине Александровац.
Исте су обишли председница општине Александровац Јелена Пауновић и њен помоћник, Ненад Јозић.
„Локална самоуправа ће наставити да ради у интересу својих суграђана и настојати да им обезбеди што боље услове за живот и рад, како би им омогућила да што лакше обављају своје послове и активности“, поручила је председница Пауновић и додала, “да ће општина издвојити значајна средства за модернизацију путне инфраструктуре у сеоским и приградским насељима у наредном периоду.”
Informativna služba Doma kulture Aleksandrovac