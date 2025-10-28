Svetska nedelja štednje do 31. oktobra

Narodna banka Srbije (NBS) će i ove godine programima finansijske edukacije od danas do 31. oktobra tradicionalno učestvovati u obeležavanju Svetske nedelje štednje.

Prosečna mesečna ušteđevina građana Srbije u 2024. godini je iznosila 6.579 dinara, što je za 489 dinara viši iznos nego u prethodnoj godini, odnosno za 1.063 dinara viši nego 2022. Tokom poslednjih nekoliko godina iznos štednje rastao je za oko 500 dinara, podaci su Erste grupe.

Kako su pokazali rezultati polugodišnje analize isplativosti dinarske i devizne štednje, štednja stanovništva nastavila je rast i u 2025. godini, uprkos prisutnim neizvesnostima, čime je dostigla nove rekordne nivoe. Dinarska štednja je u prvoj polovini 2025. godine povećana za 4,5 milijardi dinara (2,4 odsto) i krajem juna je iznosila 195,7 milijardi dinara. Rast je zabeležila i devizna štednja – za 313 miliona evra ili dva odsto.

NBS, kao društveno odgovorna institucija, sprovodi programe finansijskog obrazovanja za sve uzraste, navodi se u saopštenju i dodaje da u okviru finansijske edukacije dece i omladine, Narodna banka doprinosi unapređenju informisanosti i razumevanju finansijskih proizvoda i usluga, počev od najmlađih do najstarijih, jer je finansijsko opismenjavanje jedan od preduslova za jačanje poverenja u finansijske institucije i razvoj finansijskog sektora.