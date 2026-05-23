23/05/2026 - 16:58
Ekipa iz Kruševca dostojno branila boje grada u finalu Ritma Evrope 2026.

Autor: RTK

Sinoć je u Derventi održano veliko finaleinternacionalnog muzičkog takmičenja “Ritam Evrope 2026.” koje je okupilo mlade i talentovane izvođače iz različitih gradova regiona. Među učesnicima bila je i ekipe koja je predstavljala grad Kruševac, dostojno braneći boje svog grada na jednom  od najpoznatijih muzičkih takmičenja za mlade.

Publika je imala  priliku da uživa u odličnim nastupima, bogatom scenskom programu i sjajnoj atmosferi koja je obeležila finalno veče ovogodišnjeg takmičenja. Pobednik ove godine  je Budva , koja je nastupila sa pesmom “Euphoria”, predstavljajući Švedsku. Njihov energičan nastup i odlična interporetacija doneli su im prvo mesto i ovacije publike.

Ekipa iz Kruševca svojim nastupom pokazala je talenat, energiju i timski duh predsaviši se pesmom “Kvin of Kings” kojom su predstavljali Norvešku.