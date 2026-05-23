Sutra se obeleževa Dan slovenske pismenosti i sećanje na Svetog Ćirila i Metodija

Danas se kao nacionalni i crkveni praznik, obeležava Dan slovenske pismenosti i kulture, i njeni utemeljivači prosvetitelji – Sveti Ćirilo i Metodije, tvorci prvog slovenskog pisma.

Od 2019. godine ovaj dan, inače crkveni praznik obeležen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ustanovljen je kao državni praznik koji se obeležava radno. Obeležava se svetom liturgijom u srpskim crkvama i manastirima. Sveta braća, rođena su u Solunu, gde su, kao i na jugu Stare Srbije, u 9. veku, propovedali Jevanđelje i prevodili crkvene knjige.

Tvorci su ćirilične azbuke od 38 slova, koja po njima nosi naziv ĆIRILICA. Pokrovitelji slovenske i srpske pismenosti i kulture, poštuju se i kao krsna slava brojnih srpskih domaćina i zaštitnici mnogih udruženja koja neguju srpsku kulturnu baštinu.