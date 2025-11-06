Iz Budžeta Grada Kruševca za 2025. preko 102 miliona dinara za rekonstrukciju, sanaciju i uređenje škola

Budžetom Grada Kruševca za ovu godinu opredeljeno je preko 102 miliona dinara za rekonstrukciju, sanaciju i uređenje osnovnih ali i srednjih škola.

Ima škola u kojima su realizovane investicije i radovi završeni a u nekima kao što je škola u Velikim Kupcima u toku su završni radovi na fiskulturnoj sali i postavljanju instalacija hidrantske mreže kao i pripreme za sanaciju fasade škole.

Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti, ističe da je ove godine urađena zamena, rekonstrukcija i sanacija kotlarnica za grejanje u dve osnovne škole – područnom odeljenju ,,Velizar Stanković Korčagin”u Sušici i OŠ ,,Stanilsva Binički” u Jasici i da će sve škole koje imaju termoizolaciju biti prikjlučene na grejanje na gas.