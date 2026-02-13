Napredak sutra dočekuje Radnički iz Niša, besplatan ulaz na komšijski derbi

Utakmica 23. kola MOCART BET SUPER LIGE SRBIJE, između fudbalskih ekipa NAPREDAK i RADNIČKI iz Niša, biće održana sutra na kruševačkom stadionu ,,Mladost” od 13 sati – najavljeno je na konferenciji za novinare u Medija centru našeg Fudbalskog kluba.

-Svaka utakmica za nas je kao finale i dok god bude te šanse i prilike, mi ćemo se boriti. Po prirodi sam takav, neću odustati sigurno. Što se tiče Radničkog, da poznajem ih, čini mi se da je ostalo četiri, pet igrača, dok sam ja još bio trener. Znam njihov mentalitet. Pavlović, Vitas, Milosavljević, da ne nabrajam dalje, uglavnom ozbiljni igrači i znam šta od njih, kao trener suprotnog tabora, mogu da očekujem – istakao je trener Drinčić.

Jovan Ilić pred utakmicu kaže:

-Do sada u karijeri sam bio u nekim ekipama gde je situacija bila slična, ili bolja, ali nigde atmosfera u svlačionici nije bila kao ovde. Momci su sjajni, atmosfera je odlična, dobro treniramo. Složio bih se sa trenerom da je ovo finale za nas. Nismo počeli sezonu kako smo hteli, rezultatski, ali mislim da igramo dobar fudbal. Moramo da pokažemo karakter na ovoj utakmici i da se nadamo pobedi.

Kapije stadiona biće širom otvorene, a besplatne ulaznice mogu se preuzeti sutra, od 11 časova, na glavnoj blagani na ulazu na stadion. Biće otvorena severna i tribine zapad 1 i zapad 2.