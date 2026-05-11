U Specijalnom rezervatu prirode “Osredak” obeležen Svetski dana zaštite životne sredine

Povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, Javno komunalno preduzeće Kruševac i Gradska uprava organizovali su u Specijalnom rezervatu prirode “Osredak” manifestaciju u kojoj su učestvovali učenici osnovnih škola, predstavnici Instituta za krmno bilje i naučnici prirodnjaci.

Pomoćnica gradonačelnika za ekologiju i održivi razvoj Ana Prvanov istakla je da Kruševac nizom aktivnosti tokom godine šalje poruku da je neophodno da svi zajedno čuvamo životnu sredinu i vodimo računa o njoj Grad Kruševac ulaže dosta truda i sredstava u očuvanju životne sredine,a rezervat Osredak je jedinstven u okolini i u njemu živi i ima stanište više od 150 ptica i još više biljnih vrsta.