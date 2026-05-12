Otvoren 19. Festival srednjoškolskog teatra “Tin fest”

Predstavom “Kako sam ponovo postao normalan” u izvođenju dramske sekcije Vaspitno popravnog doma iz Kruševca otvoren je 19. Festival srednjoškolskog teatra “Tin fest”.

Za 7 takmičarskih dana, publika ima priliku da pogleda isto toliko predstava 6 kruševačkih srednjih škola i Vaspitno popravnog doma.

Sve predstave igraju se na sceni Bele sale od 20 sati. U sredu, drugog dana festivala na programu je predstavom “Neispričane priče” u izvođenju učenika Prve tehničke škole.

Predstave će ocenjivati stručni i vršnjački žiri, a dodela nagrada i svečano zatvaranje TIN FESTA je u utorak, 19. maja.