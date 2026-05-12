Danas se praznuje Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac

Današnji dan Srpska pravoslavna crkva posvećuje čudotvorcu – Svetom Vasiliju Ostroškom. Njegove mošti čuvaju se u manastiru Ostrog u Crnoj Gori kao velika svetinja, više od 300 godina, i mesto su hodočašća za vernike svih religija.

Rodom iz Hercegovine, iz Popova sela, u blizini Trebinja, od roditelja blagočestivih, mlad se zamonašio u Manastiru Tvrdoš.Službovao je u Manastiru Zavala, bio je episkop zahumski i skenderijski u Tvrdošu.

Od turskog zuluma i najezde unijata, sklonio se u Manastiru Ostrog, gde se posvetio podvigu i upokojio 1671. godine. Svetom Ocu Vasiliju, Ostroškom Čudotvorcu, dolaze na poklonjenje iz celog sveta, a nad Netruležnim Svetiteljevim Moštima, dešavaju se neprestana Čuda i isceljenja.

Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac, svečano se proslavlja u i Manastiru Kalenić.

Ovo je jedna od hramovnih slava Kalenićke svetinje, ustanovljena pre pola veka, u znak blagodarnosti za čudesno isceljenje jedne od monahinja.

Kalenić je jedan od dragulja srednjovekovne Srbije i moravske arhitekture, a ktitor je Despot Stefan Lazarević, sin Osnivača Prestonog Kruševca. Duhovna kolevka Šumadije i Levačkog kraja, okružena vinogradima i pčelinjacima, utočište je pesnika, književnih i likovnih stvaralaca, mesto održavanja naučnih skupova i kulturno-umetničkih manifestacija i crkveno-narodnih sabora.

Tradicionalno, na Dan Svetog Vasilija Ostroškog, od 8 sati, služi se Sveta Tajna Jeleosvećenja a u nastavku Sveta Liturgija, sa osveštavanjem slavskog kolača i žita. Centralna manastirska Crkva posvećena je Vavedenju Presvete Bogorodice a u manastirskom kompleksu postoji Paraklis posvećen Svetoj Anastasiji Srpskoj, Majci Svetog Save.